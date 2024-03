L'udienza di venerdì del processo a carico dei Toson è stata un momento difficile per la famiglia di Thomas, che per la prima volta ha ascoltato in aule le ricostruzioni fornite dai testimoni su quanto accadde nei giorni del 28 e del 29 gennaio 2023, quando ci furono le famose risse, e poi la tragica sparatoria del 30 gennaio, costata la vita al 19enne.

«Siamo molto stanchi ma soddisfatti della piega che sta prendendo il processo fin da queste prime battute, certo non è stato facile ascoltare tutto quello che è stato detto in aula», dice lo zio di Thomas, Lorenzo Sabellico.

Che poi continua: «Dalle parole che abbiamo sentito, sono emersi anche altri nomi e altre responsabilità su quello che è successo. Come ho sempre detto, occorre fare luce su tutte le zone d'ombra, arrivando a fare piena e completa giustizia».

Un capitolo a parte lo merita la madre di Thomas, Federica. Il fratello Lorenzo ne parla con toni che tradiscono una certa emozione: «È difficile per lei ascoltare tutte queste cose, ogni volta che si nomina Thomas e quello che è accaduto, è una ferita che si riapre e che, lo vedo, per lei è molto dolorosa». Un sentimento comprensibilissimo, anche se Federica Sabellico ha già fatto intendere di voler presenziare a tutte le udienze, senza perdersi una sola battuta: un atto di coraggio per una madre che ha perso il proprio figlio in una maniera atroce e che ha sempre tenuto un profilo basso, discreto, chiusa nel suo incommensurabile dolore, destinato però a riemergere in modo palese nelle aule della corte d'Assise a Frosinone.

Più diretto il padre di Thomas, Paolo Bricca, che ogni volta che ne ha la possibilità rinnova senza mezzi termini giustizia per suo figlio.

Questo processo è anche un momento di crescita importante per gli amici di Thomas, che stanno seguendo il processo tra i banchi del pubblico: si stanno confrontando con una realtà più grande di loro, della loro età e della loro esperienza. Talvolta li si vede spaesati di fronte a luoghi e a un linguaggio che non solo usuali per loro, ma comunque vogliono esserci per onorare - con la loro presenza - l'amico che purtroppo non c'è più.

Diversa, invece, la reazione che corre sui social network, dove spesso il tenore dei commenti è più crudo e si guarda di meno alle sottigliezze legali, ai dibattiti, ai contenuti delle deposizioni, delle testimonianze.

La maggior parte di coloro che parla del processo, adesso entrato nel vivo, chiede a gran voce che venga data la giusta pena ai responsabili dell'omicidio, senza sconti e senza attenuanti. Qualcuno eccede forse troppo, ma è l'istinto e la rabbia a guidare spesso gli autori del post.

C'è anche chi si avventura in un'analisi più concreta e specifica, prendendo spunto dalle dichiarazioni rilasciate venerdì da alcuni testimoni, per ragionare sulla natura del delitto: nato per motivi razziali? Era un piano ordito prima? Saranno i giudici che dovranno rispondere a queste domande.

Di certo c'è che, con il processo, anche il dibattito in città è entrato nel vivo.