Chiarezza sulla Stazione dell'Alta Velocità, ma anche risposte sul progetto di un casello autostradale a Roccasecca. E non solo. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia Luca Di Stefano ha incontrato il Governatore del Lazio Francesco Rocca. Un faccia a faccia per fare il punto della situazione sulle priorità del territorio. Nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla riunione degli Stati Generali e dall'insediamento del Comitato per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Insomma, riflettori accesi sulle infrastrutture.

Il vertice

Un incontro resosi necessario, come si sottolinea in una nota, «per aggiornamenti relativi alle azioni intraprese dopo la sessione introduttiva degli Stati Generali svoltasi lo scorso novembre». Rilevando: «Facendo seguito alla seduta di insediamento del Comitato provinciale per la crescita e lo sviluppo sostenibile, infatti, e tenuto conto delle sollecitazione che in quella sede sono arrivate, Di Stefano ha manifestato l'intenzione, come ipotesi di lavoro, di convocare (in presenza o da remoto) in un'unica seduta, i tre soggetti istituzionali idonei a confermare oppure no e, comunque, aggiornare il Comitato sulle grandi opere infrastrutturali connesse a questo territorio». Mai come in questa fase servono certezze.

Sul piano della volontà ma anche dei tempi. Rileva il presidente della Provincia Luca Di Stefano: «Abbiamo intenzione, pertanto, di chiedere la presenza di Autostrade per l'Italia, al fine di aggiornarci sul progetto per la realizzazione del casello autostradale di Roccasecca, deliberato dal Consorzio industriale e finalizzato ad un traffico di tipo industriale, alleggerendo la Casilina e le altre strade dalla presenza dei camion».

Quindi aggiunge: «Parallelamente potremmo chiedere la presenza di Enac, per sapere quali sono le intenzioni sul futuro dell'aeroporto di Aquino: qualora non vi fossero progetti, potremmo chiedere se esistono motivi ostativi all'individuazione di progettualità; ricordo che Cosilam in tempi recenti ha fatto elaborare uno studio dall'ingegner Marafante, autorità nel campo aeronautico e che potrebbe essere eventualmente messo in campo».

Ancora Di Stefano: «Relativamente all'aeroporto di Frosinone, sarebbe importante essere aggiornati sull'ipotesi di un reimpiego, a fine industriale, del sedime dell'attuale aeroporto Moscardini. O se invece ci sono altri progetti». Conclude Luca Di Stefano: «Il terzo interlocutore potrebbe essere Ferrovie, per sapere se esiste ed eventualmente a che punto è il progetto per la realizzazione della nuova stazione della ferrovia ad Alta Velocità che si voleva realizzare tra Ferentino, Sgurgola e Morolo. Essendo cambiata in questi anni la gestione di Ferrovie, il progetto potrebbe essere ora ritenuto non più attuale. Saperlo, sarebbe utile per il Comitato, in quanto le forze produttive del territorio potranno a quel punto calibrare i loro investimenti sulla base di un dato certo».

Una Stazione dell'Alta Velocità nel cuore dell'area industriale di Frosinone avrebbe una valenza specifica molto importante. Parliamo di un'infrastruttura che avrebbe un collegamento rapidissimo sia con il casello autostradale che con la superstrada Ferentino-Frosinone-Sora. Un'opera del genere potrebbe rappresentare una svolta sia sul versante dei passeggeri che su quello delle merci. In ogni caso il presidente della Provincia Luca Di Stefano preferisce avere delle risposte definitive su punti che non sono stati mai chiariti. Sapere se queste opere verranno realizzate oppure no consente al territorio di potersi concentrare su determinati settori oppure no.

L'orizzonte del Comitato

Nei giorni scorsi c'è stata la seduta di insediamento del Comitato. Un organismo ampio ma che intende lavorare in maniera snella. Sarà suddiviso per aree tematiche, ciascuna lavorerà per proprio conto, con la possibilità anche di riunirsi in sessioni plenarie. Nell'immediato sono state individuate tre priorità. Innanzitutto chiarezza e snellezza sui temi delle autorizzazioni ambientali. Poi la crisi climatica e infine la questione delle grandi infrastrutture. Ossia la realizzazione del progetto dalla stazione dell'Alta velocità sulla quale «è doveroso – aveva spiegato Di Stefano – un chiarimento sulla reale entità di questo progetto».

Alla riunione hanno partecipato esponenti di Unindustria, Cisl, Cgil, Uil, Ugl, Camera di Commercio Frosinone-Latina, Ance Frosinone, Confimprese, Confapi, Anbi, Cna, Federlazio, Unione Artigiani Ciociari, Confartigianato, Confcoperative Lazio Sud, Acea Ato 5 e Saf. Ha argomentato Di Stefano: «Gli Stati Generali ci hanno lasciato innanzitutto un capitolo del bilancio regionale interamente dedicato alla nostra Provincia, per contrastare il fenomeno della deindustrializzazione. Verrà riempito di contenuti dalla Regione quando noi, dal territorio, invieremo i nostri input al presidente Francesco Rocca. Inoltre, ricordo che chiedemmo chiarezza sulle norme ambientali e iter più snelli: non chiedemmo né sconti né vantaggi. Ora tocca a noi dire dove vogliamo che si intervenga, con quali modifiche e quali finalità».

Tornando ai temi. Per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali, l'intenzione di Luca Di Stefano è quella di sottoscrivere un documento che dica dove e come aggiornare gli attuali testi di legge e presentare proposte al presidente Francesco Rocca. Alla riunione degli Stati Generali di novembre il presidente Francesco Rocca aveva lasciato chiaramente intendere che la Regione vuole fare la propria parte, ma che gli input devono arrivare dal territorio. Fare il punto della situazione su argomenti del genere è un passo avanti.