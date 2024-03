Nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cassino hanno arrestato un trentasettenne, originario del cassinate, poiché trovato in possesso di diversi tipi di sostanza stupefacente, circa 300 grammi di hashish e circa 10 grammi di cocaina, inoltre, aveva a disposizione anche un bilancino di precisione per suddividere in dosi il quantitativo.

I militari lo hanno fermato per un controllo, mentre viaggiava alla guida della sua auto, nei pressi del casello autostradale di Cassino rinvenendo gli stupefacenti ancora imbustati e tenuti sotto vuoto per limitarne la diffusione dell'odore. Da ulteriori accertamenti è stato appurato che il soggetto deteneva legittimamente due fucili per uso sportivo, armi che gli sono state ritirate come conseguenza alla detenzione di droga.

L'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria alla quale dovrà chiarire come si è procurato tali sostanze.