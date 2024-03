Intossicati e un morto dopo il pranzo di Natale del 2019 organizzato dal Comune: sentenza di assoluzione per la titolare del forno e di non luogo a procedere per quella dell'altra impresa alimentare.

Si è conclusa la vicenda giudiziaria aperta in seguito al pranzo del 15 dicembre 2019. Ieri la conclusione positiva per la signora Sabrina Fiore, titolare del "Vecchio Forno" di Strangolagalli, coinvolta nella inchiesta sulla morte di Sosio Celli, a causa della presunta tossinfezione alimentare che aveva colpito oltre il 70% degli anziani presenti al pranzo di Natale del 2019, tenuto a Ripi su indicazioni dell'allora Amministrazione comunale, secondo quanto ipotizzato dalla Procura della Repubblica, nella persona del dottor Coletta, avallato dagli avvocati Salera e Viri, costituitisi parti civili per la famiglia del defunto.

I legali Dell'Anno e Igliozzi, hanno fatto emergere che la signora Fiore non ha mai partecipato alla gara di appalto del Comune di Ripi per l'aggiudicazione del pranzo di Natale, tantomeno ha partecipato in "Ati", ma si è limitata alla fornitura di alcune pietanze, che non sono in alcun modo risultate tossiche. Nell'istruttoria è emersa una circostanza dirimente, ovvero la presenza di dolci freschi portati da alcuni commensali, tanto da far ipotizzare che le eventuali cause dell'avvelenamento e della contaminazione non siano state in alcun modo riconducibili agli alimenti preparati dal "Vecchio Forno" di Strangolagalli.

Esito negativo hanno avuto anche le indagini tossicologiche e i tamponi, per cui il giudice ha assolto la Fiore e deciso di non dover rinviare a giudizio la coimputata, titolare dell'altra attività, difesa dagli avvocati Casinelli e Cupini. All'esito dell'udienza, nell'immediatezza la signora Fiore ha ringraziato i suoi avvocati per il lavoro svolto rappresentando il proprio dispiacere per l'accaduto e confermando «di aver avuto sempre e comunque fiducia nella giustizia», nonostante a suo dire sarebbe stato verosimilmente più utile indirizzare le indagini verso altri che hanno in qualche modo contribuito al verificarsi degli eventi.