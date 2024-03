Una testimonianza lunga. Durata quasi due ore e mezza. Omar Haoudi, l'amico di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola il 30 gennaio 2023 ad Alatri, e il vero obiettivo dell'agguato è un fiume in piena. A volte interrompe le parti e risponde prima che la domanda sia stata terminata. Soprattutto accusa direttamente Roberto e Mattia Toson, i due imputati a giudizio davanti alla Corte d'assise di Frosinone, di essere loro sullo scooter sul quale è arrivato il killer. E Mattia di aver fatto fuoco.

Tuttavia, come evidenziato dalle difese e anche dal presidente della Corte, il giudice Francesco Mancini, non sono mancate contraddizioni e differenze rispetto a quanto a suo tempo dichiarato dal giovane marocchino ai carabinieri, nell'immediatezza dei fatti, e al pubblico ministero Rossella Ricca, l'8 febbraio 2023. Nel terzo interrogatorio, quando già era indagato per le risse, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

La deposizione di Omar è l'ultimo dei primi dodici testi convocati dal pubblico ministero a rispondere alle domande delle parti (per la famiglia della vittima sono parti civili gli avvocati Nicola Ottaviani e Marilena Colagiacomo, per il Comune di Alatri si è costituito l'avvocato Eugenia De Casaris, mentre i Toson sono assistiti dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia). Omar ricorda Thomas: «Ci frequentavamo sempre a volte dormivo da lui, a volte dormiva da me». E proprio la domenica precedente al delitto, dopo le due risse dei due giorni precedenti, che avevano visto contrapporsi il gruppo di Omar con quello dei Toson, che, per la procura sarebbe il movente dell'omicidio, il ragazzo aveva dormito a casa di Thomas e poi, il lunedì mattina, lo aveva accompagnato a scuola. Avevano condiviso le paure per quanto stava accadendo ad Alatri.

«Già inizialmente ci poteva scappare il morto», dice delle risse Omar, sentito come imputato di reato connesso per le risse (per le quali, insieme ai Toson è tra i destinatari del decreto penale di condanna) e assistito dall'avvocato Tony Ceccarelli. Ricorda come le risse sono iniziate e accusa Roberto Toson di aver cercato di aizzargli contro il cane. E che in otto lo avevano picchiato. Poi racconta: «Parlo con i carabinieri, dico che sono stati i Toson e mi dicono "se non denuncia oggi, non possiamo fare niente"». E così Omar presenterà la denuncia il lunedì mattina. Il giorno dopo la seconda rissa e quello dello sparo che ha ucciso Thomas.

Parla dell'incontro con Bruno Spada, andato ad Alatri a fare da pacificatore: «È stata l'unica persona ragionevole. Mi diceva "state litigando per cavolate e non capisco perché i Toson ce l'hanno con voi"». Un risentimento che Omar riconduce a motivi di razzismo. Anche se Spada smentisce la cosa. Quindi ricostruisce la sera dell'agguato: «Loro sapevano che ci mettevano in quel vicolo. Appena arrivo, saluto Thomas, e, come se mi avessero seguito, il tempo di fare due chiacchiere e vedo la luce della moto. Io e Thomas eravamo sul gradino, quasi spalla a spalla, quando vedo la moto mi sposto giù. Ho avuto l'istinto di guardare». E questo gli salverà la vita.

Descrive così gli occupanti del mezzo: «Erano vestiti eleganti con il solito giacchetto di pelle che portavano. E vestiti di nero. Io guardato dalla vita in su. Io, una volta ho visto Mattia sparare, so come spara e come è fatto il suo corpo. Quello dietro, invece, aveva più massa, più spalle. Il giacchetto gli stava stretto non è che sparava liberamente sparava un po' scomodo. Ci guardiamo, lui alza la mano la sinistra. Io lo so al cento per cento che era lui. Ce l'avevo davanti. Era lui, perché mi voleva uccidere. Li ho visti sparare, lui sparava con la sinistra».

Poi specifica: «Ho sentito tre colpi. Lui si è accorto che non mi ha colpito. Mentre Thomas cadeva, ha sparato ancora ma quando ci ha visto cadere non ci poteva più sparare. Io ero vestito di bianco con il cappuccio. Anche Thomas era di bianco perché c'eravamo comprati i vestiti insieme». E, cadendo, sostiene Omar, «Thomas mi ha salvato la vita».

Il pm Rossella Ricca a quel punto chiede altri particolari, a cominciare dalla targa. «Non c'era così tanta luce, ma si vedeva. Per i dettagli della targa e del modello ti serve un'illuminazione giusta». Poi tocca ai caschi: «All'inizio dissi neri». Una risposta che sollecita l'intervento del presidente della Corte perché chiarisca meglio: «Del casco non sono sicuro, ma del giacchetto sono sicuro». Omar aggiunge poi di essere andato via da Alatri: «Sapevo che se fossi rimasto sarei finito male». Ora, infatti, si trova in Piemonte.

A quel punto la difesa di Roberto e Mattia Toson punta a far emergere le contraddizioni del racconto. Inizia l'avvocato Testa che chiede dell'atteggiamento dello sparatore: «Ha avuto impressione che fosse uno capace di usare le armi?». Omar si limita a dire «la base». L'avvocato gli contesta che nelle sommarie informazioni aveva detto che chi ha sparato non gli sembrava una persona esperta. Alla fine dopo un botta e risposta, il teste chiude la questione così: «Confermo, non espertissimo». Altra contraddizione che la difesa evidenzia è la posizione del braccio destro dello sparatore che, nelle dichiarazioni dell'epoca, era indicato come usato per reggersi allo sparatore.

La contestazione più forte, sulla quale si inserisce anche il presidente della Corte («Non può dire il contrario di tutto», il rimbrotto del giudice Mancini), è sulla descrizione fisica degli occupanti del T-max. La difesa nota la contraddizione con le dichiarazioni dell'epoca nelle quali il trasportato era descritto «più cicciottello e basso» (Mattia è alto). Omar osserva: «Quello dietro era più robusto, è quel che ricordo. Quello dietro era più grande». E alla fine osserva che lo era anche in altezza. Al che la difesa dei Toson gli fa notare che così smentisce i due verbali, ottenendo risposta affermativa.

Altra contestazione il colore del casco dello sparatore. Dal video, mostrato in aula, si nota che è bianco. Ma tutti i testimoni sentiti ieri ricordavano caschi integrali neri. E questo avevano riferito ai carabinieri. «In quel momento li ricordavo neri - ricostruisce la cosa Omar - Il nero con i pochi raggi dei lampioni era l'unico colore che potevi vedere». La difesa lo incalza: «Dai filmati cosa ha notato?». E la risposta: «Il casco bianco».

L'avvocato Pappadia si vuole far chiarire perché davanti ai carabinieri e al pm il teste non aveva accusato direttamente i Toson di essere gli autori dell'agguato, come fatto poco prima. Omar si giustifica «con la paura. In quel momento non sapevo di chi fidarmi». Anche se Omar conferma più avanti di aver postato dei video in cui accusava i Toson e di essersi dovuto allontanare da Alatri.

Infine, il presidente chiede chiarimenti sui motivi dei contrasti tra i due gruppi: «Erano motivi legati al controllo allo spaccio e a quelli che chiamate i "cavalli"?». Ma per Omar è «una cosa che durava da quando siamo bambini. Non c'entra con lo spaccio». Prossima udienza il 5 aprile per altri 12 testi.