Scontri tra polizia e studenti. Le violenze di Pisa al centro della cronaca nazionale e dell'agenda del governo. Provocazioni, cariche e accuse reciproche che hanno generato un caso politico, con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi costretto a riferire in Parlamento su quanto accaduto.

Nella città toscana c'è Michele Capobianco, 24 anni, di Carnello, che studia e lavora a Pisa e ogni due mesi torna a casa dalla sua famiglia. Un giovane isolano che, dopo aver concluso gli studi liceali, s'è iscritto alla facoltà di ingegneria biomedica. Anche lui è sceso in strada per manifestare a favore del popolo palestinese e, stando ai racconti di alcuni amici che partecipavano al corteo della mattina del 23 febbraio, c'è stato veramente da avere paura.

L'abbiamo raggiunto telefonicamente per chiedergli che aria si respira in questi giorni sotto la torre pendente e qual è stata la reazione della gente. «Quello che è successo è ingiustificabile - dice Michele - C'erano ragazzi disarmati, non violenti, che sono stati pestati. Pisa è una città studentesca, libera, un posto dove nascono idee e non ci possono essere reazioni del genere ad una protesta. Oggi in città c'è tensione, con frequenti manifestazioni che vedono gruppi eterogenei, un mix generazionale; anche per oggi è previsto un altro corteo con migliaia di persone. In questi giorni si respira rabbia sia per quello che accade in Palestina, ma anche per le manganellate sferrate agli studenti di molte scuole superiori, tra i quali tanti minorenni».

Quindi torna a quella mattina: «Gli amici mi hanno raccontato della manifestazione organizzata via social in mezza giornata. Anche a me era arrivato l'invito a partecipare, ma non sono andato al corteo perché avevo un esame e ho partecipato alla manifestazione del pomeriggio. Mi è stato riferito che il corteo è stato chiuso in una stradina, via San Frediano, da entrambi i lati. La manifestazione si sarebbe conclusa a poco più di duecento metri, in Piazza dei Cavallieri. Invece sono arrivate le cariche e le manganellate. Nel fuggi fuggi la paura era quella di cadere ed essere calpestato. Fortunatamente i miei amici sono riusciti a scappare. I video che tutti abbiamo visto parlano da soli - conclude Michele - Pisa è solidale con i manifestanti. I professori e anche il rettore dell'università hanno esternato vicinanza agli studenti. Se si tornerà in piazza io ci sarò».