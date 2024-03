Un tragico investimento a Terracina alle prime luci dell'alba. Vittima un ventunenne di nazionalità albanese che, intorno alle 5.30, è stato centrato da un furgone di una ditta mentre stava camminando sul ciglio della strada statale Appia, all'altezza del cavalcavia all'entrata nord della città, non distante dal bivio che porta all'accesso del pronto soccorso dell'ospedale "Fiorini".

Per il ragazzo, come si è appreso in seguito dal personale del 118 intervenuto sul posto, non c'è stato nulla da fare.

La morte è avvenuta subito dopo l'investimento di cui il conducente del mezzo, un sessantenne residente a Ceccano, non si sarebbe reso conto subito anche per la poca visibilità dovuta al maltempo. Così ha infatti raccontato l'uomo che si è recato spontaneamente nella caserma dei carabinieri della compagnia di Terracina che, sotto il coordinamento del tenente Massimo Merenna, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale con tutti gli accertamenti del caso.

Stando alla testimonianza resa dal conducente ai militari, lo stesso avrebbe sentito un colpo al veicolo e proseguito per la sua strada salvo poi ripensarci e tornare indietro. Qui, una volta sceso dal furgone, si sarebbe guardato intorno e solo in quel momento avrebbe notato un corpo riverso tra i cespugli, oltre il guardrail. Secondo quanto si è appreso dopo l'intervento di 118 e carabinieri, anche eventuali passanti avrebbero avuto difficoltà a scorgere la sagoma dalla carreggiata. Il ragazzo, di fatto, è stato sbalzato oltre il bordo stradale. Il conducente del furgone dovrà rispondere di omicidio stradale. Al momento si è proceduto con la denuncia, col sequestro del veicolo e con il ritiro della patente.