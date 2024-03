Giornata ricca di novità, quella di ieri, per la sanità ciociara e regionale. Sul tavolo una dotazione finanziaria di nove milioni per il rinnovo dell'accordo sulle prestazioni dei medici della sanità di emergenza, che operano nei pronto soccorso del Lazio, e la sigla dell'annunciata intesa tra il commissario straordinario della Asl di Frosinone, Sabrina Pulvirenti, e le sigle sindacali Fimmg, Smi e Snami, che prevede, tra l'altro, la presenza dei medici di medicina generale nei pronto soccorso.

Il provvedimento

La Giunta regionale ha approvato, su proposta del presidente Francesco Rocca, la proroga delle prestazioni aggiuntive per i medici della disciplina di emergenza e urgenza, stanziando nove milioni di euro. Il provvedimento, attuato già nel 2023 e valido per il 2024, è il frutto di un accordo tra la Direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione, diretta da Andrea Urbani, e le organizzazioni sindacali del comparto sanitario, ed è orientato alla copertura dei turni e all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

«Un risultato importante per le lavoratrici e per i lavoratori del comparto sanitario d'urgenza – ha commentato la presidente della commissione regionale Sanità Alessia Savo – che, migliorando le condizioni in cui operano medici e personale sanitario impiegati nelle strutture pubbliche, aumenta la qualità dell'offerta di prestazioni e cure per i pazienti.

Un provvedimento, questo – ha aggiunto – che unisce l'esigenza di garantire la crescita professionale di medici e personale sanitario a quella, irrinunciabile e faro costante delle nostre azioni, di offrire adeguate prestazioni sanitarie ai pazienti della sanità pubblica». Entrando nel dettaglio, la misura prevede un tariffario di incentivi per i medici di pronto soccorso che hanno ricevuto in busta paga, a partire da maggio 2023, cento euro in più ogni ora di lavoro. Il compenso aggiuntivo parte dai 340 euro per 65 ore mensili, di cui almeno un turno notturno o festivo, per arrivare fino a 1.040 euro per 150 ore, comprensive di 5 turni notturni o festivi.

«Un altro passo importante per migliorare la qualità del nostro Servizio sanitario – ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Rocca – Il servizio sanitario regionale deve garantire la dignità ai pazienti e agli operatori impegnati a tutela della salute di tutti. È una misura – ha aggiunto – che nasce da un accordo con le parti sociali e che migliorerà la continuità assistenziale, la crescita professionale dei medici e la qualità delle cure per i cittadini del Lazio». A esprimere soddisfazione per il rinnovo dell'accordo anche gli assessori Luisa Regimenti e Giuseppe Schiboni.

«È il segno che stiamo andando nella giusta direzione per il rilancio della sanità laziale – ha dichiarato Regimenti – La Giunta Rocca sta lavorando per riconoscere il grande lavoro che viene svolto, spesso in condizioni non semplici, dai medici di pronto soccorso e per fermare la crisi di vocazione che sta colpendo questo settore. Siamo al fianco di medici e operatori sanitari che danno il massimo per garantire cure e assistenza ai cittadini». Schiboni ha commentato: «Si tratta di una risposta concreta in termini di qualità ed efficienza per i nostri cittadini e un riconoscimento al lavoro che il personale medico. Intervenire nei pronto soccorso in modo sistemico, partendo proprio dal personale – ha aggiunto – significa aumentare gli standard di un servizio fondamentale. La sanità regionale torna a rimettere al centro i pazienti e gli operatori sanitari a tutti i livelli all'insegna dell'efficienza».

Le iniziative

L'accordo sottoscritto dal commissario straordinario della Asl e le organizzazioni sindacali prevede, oltre alla presenza dei medici di base nei pronto soccorso per la gestione dei codici minori, l'istituzione dell'hospice diffuso a domicilio, l'apertura di un ambulatorio di cure palliative, l'attivazione di posti letto di transizione, dedicato non solo ai pazienti oncologici ma anche a quelli affetti da patologie rare, cronico-degenerative e agli gli anziani, e la creazione di un'unica lista di attesa, per rendere più veloce l'attivazione dell'assistenza domiciliare e dello stesso hospice diffuso.

«L'accordo – ha commentato Alessia Savo – dimostra che la sintesi, il dialogo e l'utilizzo razionale ed efficiente delle risorse a disposizione producono risultati importanti che impattano fortemente sull'offerta sanitaria di un territorio e sulla gestione dei percorsi di sofferenza dei pazienti che devono essere messi sempre e comunque al primo posto. Ecco perché le novità contenute nei progetti per l'assistenza territoriale – ha aggiunto – a cominciare dall'hospice a domicilio per arrivare alla presenza dei medici di medicina generale nei pronto soccorso, rispondono perfettamente alle nuove indicazioni regionali e nazionali in materia, anche nell'ottica di un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse economico-finanziarie».