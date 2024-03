Si torna in aula questa mattina, alle ore 9.30, con la seconda udienza del processo a carico di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, avvenuto il 30 gennaio 2023.

Dopo la seduta iniziale dello scorso 2 febbraio, in cui si è discusso di questioni più squisitamente tecniche, si entra nel vivo del dibattimento con l'audizione dei primi testimoni.

Tra questi, sarà sentito subito Omar Haoudi, il ventunenne di origini marocchine, amico della vittima, che - secondo gli inquirenti - era il vero obiettivo della sparatoria di oltre un anno fa: Il "bersaglio" designato, secondo l'accusa, dopo le risse del 28 e del 29 gennaio che hanno preceduto l'agguato di via Liberio. Solo alcuni giorni fa, per quelle risse, sono arrivati i decreti penali di condanna per 11 persone, compresi lo stesso Omar e i Toson.

Le parole di Omar saranno quindi fondamentali per ricostruire il quadro antecedente il tragico episodio del 30 gennaio e quanto accadde in quella fredda serata invernale.

In Corte d'Assise saranno ascoltati, tra gli altri, anche Adem Djelassi, ventunenne di origini tunisine, Flaminia Piccirilli e Dario Frasca: tutte deposizioni importantissime.

Saranno ancora assenti, salvo novità dell'ultimo momento, i due imputati, nonostante le chiare sollecitazioni fatte dal presidente della Corte, Francesco Mancini.

La partecipazione alle udienze da parte dei Toson, che hanno già disertato la prima seduta del processo, dovrebbe essere centellinata, secondo la strategia adottata dalla difesa rappresentata dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, per allentare l'attenzione mediatica e non creare ulteriori tensioni, sia in aula che al di fuori di essa.

In sostanza, i Toson si faranno vedere in aula a Frosinone soltanto quando sarà strettamente necessario, «Per non turbare l'atmosfera e lasciare che i giudici valutino serenamente» .

Nella giornata di ieri, invece, i giudici del tribunale del Riesame di Roma si sono nuovamente pronunciati sui punti della custodia cautelare che la Cassazione ha ritenuto più controversi e che, pertanto, ha chiesto di chiarire, definendo meglio alcuni passaggi. Per sapere la decisione assunta dal collegio giudiziario, però, occorrerà aspettare qualche giorno.

Nel frattempo, l'attenzione si concentra adesso tutta sulle testimonianze di oggi.