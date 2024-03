Tragedia ieri mattina in una casa lungo la Sr 155 La Donna, nella zona dell'ex stazione, dove a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto, è deceduto Alessio Gatti, di 28 anni, compiuti lo scorso 30 dicembre.

Inutili i soccorsi che hanno provato a strappare il ragazzo alla morte: purtroppo per lui non c'è stato niente da fare.

Alessio Gatti era noto per la sua bontà e la sua gentilezza, un ragazzo affabile e amato da tutti, già messo a dura prova dalla vita, dato che anni fa, quando era molto piccolo, aveva perso il padre per un evento simile.

Pochi anni fa si era laureato in Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione presso l'ateneo romano della "Sapienza": le lingue erano tra le sue grandi passioni.

Sconvolta la sua famiglia, a partire dalla madre Patrizia e dalla sorella Melania, mentre la notizia della morte di Alessio ha fatto il giro della città in brevissimo tempo, lasciando tutti attoniti. I suoi amici, sui social, piangono così Alessio e la sua precoce scomparsa: «In questo momento di grande dolore - scrive un suo conoscente - voglio ricordarti per la tua gentilezza e la tua educazione, merce sempre più rara nel mondo attuale. Un abbraccio alla tua famiglia, è tutto così terribile».

I funerali di Alessio Gatti si svolgeranno oggi, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale della Santa Famiglia: sarà l'ultima occasione per dare l'estremo saluto ad un ragazzo dall'animo buono e gentile che ci ha lasciato troppo presto.