Scippati in piazza Caduti di via Fani a Frosinone, poco distante dal parco Matusa. È successo prima delle 20. Paura per una coppia di cinesi, avvicinata da un giovane, sembrerebbe un magrebino che, stando a una prima ricostruzione, avrebbe strappato a uno dei due ragazzi il portafoglio dalle mani. Un ragazzo di Alatri che ha assistito alla scena, alla vista del giovane in fuga è sceso dall'auto e lo ha inseguito. Messo alle strette, il fuggitivo ha abbandonato il portafoglio che conteneva diverse banconote. Sarebbe riuscito a prendere 50 euro. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, a cui è stato segnalato l'episodio. Indagini dei poliziotti per cercare di risalire all'autore.