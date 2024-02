Piedimonte San Germano, Amtberg e Cekòw Kolonia. Il sindaco Ferdinandi annuncia la partenza della delegazione per la città tedesca: "questo gemellaggio rappresenta un importante passo verso la promozione della pace e della collaborazione tra le nazioni".

A pochi mesi dalle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario del secondo conflitto mondiale, la delegazione di Piedimonte San Germano, intraprende un viaggio verso la città tedesca di Amtberg per incontrare le istituzioni del paese gemellato insieme alla delegazione polacca. Il programma della Delegazione permetterà di riscoprire il calore dell'accoglienza del popolo tedesco, che insieme a quello polacco si trasformerà in un viaggio ricco di storia ma anche di crescita e di confronto.

Il sindaco Ferdinandi ha dichiarato che questo gemellaggio rappresenta un importante passo verso la promozione della pace e della collaborazione tra le nazioni ed ha sottolineato l'importanza di ricordare il passato per evitare che si ripetano gli orrori della guerra – "la memoria del passato può essere un potentissimo motore per costruire un futuro di pace e fratellanza tra i popoli."

La delegata al gemellaggio del comune di Piedimonte San Germano, Donatella Massaro, ha allargato questo progetto coinvolgendo gli alunni della scuola media dei tre paesi gemellati che a settembre si sono ritrovati a Cekow Kolonia, domani partiranno per la Germania e a maggio, in occasione dell'ottantesimo, si rincontreranno in Italia, a Piedimonte, per recarsi sui luoghi della battaglia e della memoria. "Ho ritenuto importante – spiega il Presidente del Consiglio Donatella Massaro – dare un risvolto didattico al progetto coinvolgendo gli studenti delle scuole medie per promuovere una visione globale e aperta del mondo fin da giovani. In questo modo imparano ad apprezzare e rispettare le differenze culturali proprio in un'età cruciale per lo sviluppo, facilitando così la costruzione di una società più inclusiva e tollerante nel futuro."

"Questa partnership – continua Ferdinandi - porterà benefici culturali, economici e sociali alle comunità coinvolte, promuovendo lo scambio e la cooperazione tra tre paesi. Il nostro impegno sarà lavorare insieme alle due città gemelle per promuovere la comprensione e la collaborazione, in modo da creare legami duraturi e significativi. Sarà un'esperienza unica – afferma in conclusione il sindaco – sia a livello umano che sociale attraverso progetti condivisi e partnership su temi importanti che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini."