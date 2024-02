Uffici comunali chiusi domani ad Anagni a causa della mancanza di corrente elettrica. Dopo aver ricevuto la comunicazione dalla società E-Distribuzione che il primo marzo, dalle 8.30 alle 13.30, ci sarebbe stata una sospensione della fornitura per consentire alcuni lavori di manutenzione sui propri impianti, il sindaco Daniele Natalia ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura degli uffici comunali per la giornata di domani poiché "risulterebbe impossibile attendere alle ordinarie attività lavorative in quanto non potrebbero essere utilizzati i programmi gestionali né i telefoni e pertanto anche i servizi all'utenza risulterebbero deficitari". Garantiti invece i servizi di polizia mortuaria e vigilanza urbana.