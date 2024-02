Ancora amministratori sotto tiro. Come nel 2022, anche nel 2023, sono due gli episodi registrati in Ciociaria. È quanto emerge dal nuovo rapporto di Avviso pubblico, in fase di pubblicazione e anticipato da Rai3 al Tgr Lazio, che cita due episodi avvenuti a Ceccano, come la volta precedente, e a Fiuggi.

Nel Lazio gli episodi segnalati dal dossier passano, in dodici mesi, da 8 a 11. Quattro sono stati segnalati in provincia di Latina tra Aprilia, Formia e Lenola, tre a Roma, tra Civitavecchia e Fiumicino, uno a Viterbo, a Bassano Romano, e uno a Rieti, nel capoluogo. E poi ci sono i due di Ceccano e Fiuggi. Nel 2022, i casi in Ciociaria avevano riguardato la candidata del Pd alle ultime elezioni comunali di Frosinone, Imane Jalmous e il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore. La prima presentò, il 14 luglio, una denuncia per diffamazione e ingiuria con l'aggravante razziale e di genere per gli insulti e le offese ricevute sui social a seguito delle polemiche innescate per la costruzione della moschea nel capoluogo. Era anche stata minacciata di morte.

Il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore, invece, aveva ricevuto una lettera minatoria nell'ambito della polemica per l'attivazione della sosta a pagamento. Sempre Caligiore, nel luglio del 2023, aveva denunciato ai carabinieri di aver trovato nell'auto una microspia. «Ho notato un groviglio di fili con del nastro isolante che scendevano dal portaoggetti della mia auto», aveva detto all'epoca il primo cittadino. Si era rivolto a un'agenzia di investigazioni privata per la bonifica e la rimozione del dispositivo, successivamente consegnato dallo stesso sindaco ai carabinieri.

Il trend di episodi ai danni di sindaci e amministratori locali è in costante diminuzione, pur con qualche eccezione come dimostrano i numeri del 2023 nel Lazio. Secondo Avviso pubblico erano 574 nel 2018 poi 559 l'anno successivo, 465 nel 2020, 438 nel 2021 e 326 nel 2022. Il grosso delle intimidazioni riguarda i Comuni, 227 episodi nel 2022.