Mensa scolastica plastic free, programma "Family Back", digitalizzazione del servizio di refezione, qualità dei cibi con valorizzazione dei prodotti del territorio: il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, risponde ad alcune domande sui servizi in essere nelle mense scolastiche del I e II Circolo didattico, gestite dal Consorzio Intesa.

La salvaguardia dell'ambiente è una delle tematiche affrontate con grande sensibilità dall'amministrazione comunale. Cosa dichiara in merito alla eliminazione della plastica dal servizio mensa?

«La salvaguardia del nostro ambiente è una tematica importantissima e chi amministra deve pensare non solo al quotidiano ma anche al futuro. Per cui credo che tutto ciò che porta a decisioni di salvaguardia della natura, come la lodevole scelta presa dal Consorzio Intesa di eliminare definitivamente la plastica dal servizio mensa del I e II Circolo didattico per essere sostituita con materiali ecologici, è un segno molto importante, che noi accogliamo con grande favore. La nostra città si sta impegnando molto nella raccolta differenziata e il Comune di Ferentino, nel 2023, è entrato nell'elenco dei Comuni Ricicloni».

A Natale i bambini hanno ricevuto un sacchetto in cotone, utilizzato per riportare a casa alimenti non consumati in mensa, come frutta o pane. Cosa ci dice di questo validissimo servizio?

«Family Back è un'altra iniziativa di grande spessore che abbiamo accolto con entusiasmo: sensibilizzare i più piccoli sul tema dello spreco alimentare. Sono purtroppo molte le realtà mondiali in cui si vive in situazione di grande disagio, bambini che si trovano ogni giorno a lottare per sopravvivere non avendo di che cibarsi. L'iniziativa, promossa dal Consorzio Intesa, è meritevole di plauso perché si pone come obiettivo principale quello di formare i più piccoli al rispetto del cibo».

Digitalizzazione dei buoni pasto. Cosa ne pensa di questo innovativo sistema?

«Il sistema adottato risulta essere molto efficiente e funzionale e soprattutto risulta essere un valido meccanismo per controllare l'effettivo versamento delle quote per il consumo del pasto. Un valore aggiunto, anche perché uno dei nostri compiti è quello di risparmiare e di gestire in modo sano i soldi di tutti i cittadini».

Una delle grandi sfide del Consorzio Intesa è stata la ricerca di materie prime di qualità da portare sulla tavola. Una bella soddisfazione…

«Portare cose buone sulla tavola è importantissimo. Il concetto del benessere è un nostro obiettivo, e lavoreremo con sempre maggior impegno affinché tutto funzioni al meglio, in collaborazione con chi si occupa della refezione scolastica, che sta lavorando in modo impeccabile. Noi, come amministrazione, siamo sempre a disposizione per apportare migliorie in questo campo».