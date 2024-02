Comincia oggi una "48 ore" importante, sotto il profilo giudiziario, per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio che sono a processo con l'accusa di aver ucciso Thomas Bricca la sera del 30 gennaio 2023.

Nella giornata di oggi, il tribunale del Riesame è chiamato di nuovo a pronunciarsi sulla custodia cautelare dei Toson, dopo che la Cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di carcerazione.

In sostanza, la Corte ha concluso che il Riesame, nella prima decisione, "Non ha instaurato un reale confronto con le plurime obiezioni difensive e con le ricostruzioni alternative proposte, tutte effettivamente vertenti su profili essenziali della vicenda e, almeno astrattamente, in grado di disarticolare in profondità il compendio indiziario".

Pertanto, il Riesame dovrà oggi chiarire e argomentare meglio quei punti che, per i giudici della Cassazione, meritano di essere esplicitati; erano quattro i rilievi mossi dalla difesa dei Toson, rappresentata dagli avvocati Umberto Pappadia e Angelo Testa, tramite i quali si contestava il mancato svolgimento di "indispensabili e risolutivi accertamenti, potenzialmente favorevoli agli indagati" che "hanno compromesso il giudizio complessivo, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza".

Tali rilievi sono la prova stub dopo la sparatoria, l‘omesso espletamento di una perizia antropometrica per stabilire l'esatta altezza di chi ha sparato, la mancata geolocalizzazione del cellulare di Mattia (indicato dagli inquirenti come colui che ha premuto il grilletto), mentre la Cassazione ha ritenuto non fondata la doglianza sulla "pretesa mancata ricerca di elementi valutativi ulteriori". Ossia: la veste dichiarativa da attribuire ad alcuni soggetti sentiti durante le indagini, prevale, rispetto a quella di possibile coindagato in un reato connesso (il riferimento era alle risse del 28 e 29 gennaio che hanno preceduto la sparatoria e per le quali sono già arrivati i decreti penali).

La seconda "puntata" è invece in programma domani, in Corte d'Assise a Frosinone, dove si terrà la seconda udienza del processo a carico dei Toson, la prima che vedrà la presenza ai banchi dei testimoni. Sarà un momento importante per cominciare a delineare il quadro ascoltando le parole di chi ha vissuto in prima persona la drammatica vicenda dell'omicidio di Thomas. E, tra le varie persone da sentiree, ci sarà anche Omar Haoudi, il 21enne di origini marocchine, amico dello stesso Thomas, che, stando alle ricostruzioni di chi ha indagato, avrebbe dovuto essere il reale obiettivo di chi ha sparato.