I cordoli della pista ciclabile di via Puccini saranno rimossi. A ribadirlo (c'era stata già una delibera dell'esecutivo comunale a settembre 2023) è stata la giunta Mastrangeli che, nella seduta di lunedì sera, su proposta del sindaco Riccardo Mastrangeli di concerto con l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, ha licenziato un'altra delibera con la quale è stato approvato il progetto di variante in corso d'opera, finalizzato alla rimozione dei tanto contestati cordoli di via Puccini, per una spesa totale di 32.342,53, euro, che sarà coperta con le economie relative ai fondi comunali derivanti dall'appalto originario, che ammontavano a 43.798,42 euro su 102.196,31 euro.

«Le modifiche - si legge nella narrativa della delibera - attengono principalmente alla ridefinizione della tipologia di pista ciclabile a seguito dell'istituzione del limite di velocità di 30 km/h su tutto il percorso progettato, con la trasformazione da pista "ciclopedonale a corsia dedicata", con elementi divisori tra carreggiata veicolare e pista ciclopedonale, a pista ad "unica corsia ciclabile monodirezionale", senza necessità di elementi di separazione tra carreggiata stradale e viabilità ciclabile». Quindi una pista a raso.

A ricostruire l'iter logico che ha portato alla decisione, è stato il responsabile del procedimento, l'ingegnere Benito Caringi, che è anche dirigente del settore lavori pubblici, nella relazione sull'ammissibilità all'approvazione della perizia sulla variante nel primo stralcio (tratto Scalo - Matusa) del sistema di piste ciclabili.

«Durante la prima fase di realizzazione dei lavori - scrive l'ingegnere Caringi - si sono evidenziate importanti problematiche determinate dalla realizzazione della pista ciclabile sull'attigua via Marittima-via Don Minzoni, con conseguente istituzione del senso unico di marcia in direzione stazione su tali strade e la deviazione del traffico verso il centro cittadino, compreso quello delle linee di Tpl e bus extraurbani, su via Puccini e via Fontana Unica.

Tale novità, non prevista all'atto della progettazione e dell'appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile, ha determinato la necessità di una rivalutazione dell'intera situazione della viabilità sul quadrante cosiddetto "Scalo".

Sono state, quindi, rilevate criticità, conseguenti al nuovo assetto viario ed in particolare quelle relative ai lavori in corso di realizzazione sulle strade via Puccini, in parte già realizzati, e via Fontana Unica in corso di avvio. Va tenuto in debita considerazione, inoltre, che risultano in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione della piazza dello Scalo, con i quali è prevista la chiusura della viabilità davanti alla Stazione ferroviaria, con deviazione sulle strade di cui all'oggetto del relativo traffico veicolare proveniente dall'area sud del territorio provinciale in ingresso alla città.

Occorre rilevare, infine, che sui tratti stradali interessati dagli interventi in oggetto vi è stata la necessità nei mesi scorsi di realizzare tratti di fibra a copertura del tessuto cittadino, da parte di ditta vincitrice dell'appalto regionale. Per quanto sopra riportato, l'Amministrazione, di concerto con l'ufficio competente dei Lavori Pubblici, ha ritenuto necessario sospendere la realizzazione delle opere appaltate e procedere ad un'analisi circa la persistenza dei presupposti alla base dei lavori progettati e appaltati in risposta alle mutate esigenze».

«L'Amministrazione - prosegue Caringi - ha avviato attraverso il Settore Mobilità l'aggiornamento del Pums e del Put al fine di procedere all'analisi del mutato contesto e delle problematiche conseguenti ai fini della proposta di una soluzione in grado di assicurare il più alto grado di sicurezza e fruibilità del traffico ciclo-veicolare sul territorio cittadino ed in particolare sul quadrante dell'area "Scalo", nel quale sono in corso di realizzazione i lavori. In conseguenza di quanto sopra riportato, a seguito degli indirizzi dell'Amministrazione, è stato dato mandato ad una società specializzata di produrre gli aggiornamenti dei piani» del traffico.

«La società incaricata - continua la relazione - ha trasmesso un primo rapporto preliminare, richiesto dall'urgenza del caso, proprio riguardo alla situazione del quadrante "Scalo", dal quale si invita tra le altre cose alla regolamentazione della velocità a 30 km/h sulle strade via Puccini e via Fontana Unica, al fine di assicurare il massimo grado di sicurezza ciclo-veicolare in rapporto al massimo grado di fruibilità delle stesse. Nelle more dell'approfondimento degli studi sulla mobilità sostenibile avviati, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, l'ufficio Lavori Pubblici ha richiesto al progettista e direttore dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto la redazione di una soluzione progettuale di variante delle opere appaltate maggiormente aderente alla nuova situazione».

Nel frattempo è «stata emanata la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa alla applicazione dell'articolo 142, comma 2 del Codice della Strada, sulla disciplina dei limiti di velocità in ambito urbano». Su input del sindaco «il Settore Servizi Sicurezza – Polizia Locale ha istituito il limite di velocità in 30 km/h su varie strade cittadine ed in particolare quelle per le quali sono in corso i lavori».

«Le modifiche apportate al progetto originario - continua Caringi - attengono principalmente alla ridefinizione della tipologia di pista ciclabile a seguito dell'istituzione del limite di velocità di 30 km/h su tutto il percorso progettato, con la trasformazione da pista "ciclopedonale a corsia dedicata", con elementi divisori tra carreggiata veicolare e pista ciclopedonale, a pista ad "unica corsia ciclabile monodirezionale", senza necessità di elementi di separazione tra carreggiata stradale e viabilità ciclabile.

Occorre sottolineare che l'attuale avanzamento dei lavori rileva l'avvenuta realizzazione degli elementi di separazione tra corsia carrabile e quella ciclopedonale sul tratto di via Puccini, separazione che non risulta coerente con la nuova soluzione progettuale, resasi necessaria per quanto sopra riportato. Pertanto, occorre prevedere lo smontaggio egli elementi di separazione già realizzati su tratto di via Puccini, il ripristino della stessa sede stradale ove necessario e lo smaltimento dei materiali di risulta, secondo quanto disposto dalle norme vigenti».

Alla fine l'esecutivo comunale ha approvato il progetto di variante perché «non altera la natura complessiva del contratto; il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del Dlgs n. 50/2016; il valore della modifica pari al 6,90% è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto di appalto; i maggiori costi trovano copertura finanziaria all'interno di quadro tecnico economico originario mediante l'assorbimento di parte delle somme di economie di gara nella quota di compartecipazione del bilancio comunale alla realizzazione dell'investimento» e per altre ragioni. I lavori?

Dovrebbero partire a breve assicurano dal Comune e a eseguirli sarà la ditta che sta lavorando alla ciclabile: la "Popolla Roberto & Popolla Marco snc". E i lavori della ciclabile quando finiranno? Il Comune è in attesa dell'autorizzazione alla proroga della scadenza, già prorogata e scaduta il 30 ottobre scorso.