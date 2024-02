«L'Europa ha ancora molto da fare per garantire pari diritti e inclusione ai disabili». Così l'eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi, che preme per l'attivazione l'attivazione della Tessera europea di disabilità. «Si tratta di uno strumento utile a provare lo stato di disabile della persona in tutti i Paesi membri – sottolinea – garantendo ai titolari parità di accesso alle condizioni speciali e ai trattamenti preferenziali riservati loro. Integrerà le tessere nazionali, il cui rilascio continuerà a essere in capo agli enti preposti dei singoli Paesi sulla base dei rispettivi criteri. Parallelamente – aggiunge – si dovrà procedere all'istituzione del contrassegno europeo di parcheggio, che garantirà l'uso dei parcheggi e dei servizi riservati alle persone con disabilità in tutta l'Unione, sostituendo i contrassegni nazionali».

Adinolfi spiega che i due provvedimenti, utili a garantire uniformità di trattamento sul territorio comunitario, sono attualmente all'esame del Consiglio dell'UE e del Parlamento Europeo.

«Mi auguro che siano operativi entro un paio d'anni – prosegue – così come stabilito in sede di proposta. Come Lega Gruppo ID, rinnovo l'impegno a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie ricordando quanto il compito delle istituzioni ai diversi livelli sia quello di garantire pari opportunità a tutti, indistintamente, e di monitorare affinché queste vengano sempre assicurate, nella speranza l'Unione Europea possa fungere da apripista nel mondo. A tal riguardo – continua – auspico che in Italia si possa ben presto dare un colpo di reni e accelerare sul fronte delle iniziative legate all'inclusione, in primis per l'abbattimento totale delle barriere architettoniche nelle città, oltreché per l'accessibilità degli edifici pubblici e degli arenili. La strada da percorrere è ancora lunga – conclude –ma con la collaborazione di tutti l'obiettivo può essere raggiunto».