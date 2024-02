Ennesimo episodio violento ai danni di un avvocato. A finire vittima di un aggressore, controparte in un procedimento giudiziario civile, è stato Roberto Angelosanto. Era al bar, sotto lo studio, a Cassino per fare colazione quando - dopo un dialogo abbastanza pacato - è stato dapprima colpito al volto, poi al costato. Immediato l'arrivo di carabinieri e degli operatori del 118.

Diverse le ferite riscontrate in ospedale, comprese due costole rotte. «È un episodio grave perché è stato compiuto non contro l'uomo ma nel mio ruolo di avvocato, dunque per il ruolo che ricopro nella società», ha detto il diretto interessato.

Immediata anche la solidarietà e la denuncia arrivata dal presidente dell'ordine degli avvocati di Cassino, Giuseppe Di Mascio: «È l'ennesimo, grave episodio di una deriva che sta sempre di più prendendo piede».