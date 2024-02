Fissata l'udienza in Corte d'Appello per un sessantacinquenne di Roma, condannato in primo grado a un anno di reclusione con l'accusa di essersi impossessato di oltre 450.000 euro, versando parte delle somme sul proprio conto corrente personale, acceso nell'istituto bancario dove era vice direttore. Soldi che appartenevano a una coppia di coniugi di Ferentino che, stando alle accuse, sono stati raggirati e truffati. L'imputato, che ha sempre respinto le accuse, tramite il suo avvocato Antonio Ceccani ha fatto ricorso in appello. L'udienza è stata fissata per l'8 maggio.

La ricostruzione

Il sessantacinquenne, all'epoca dei fatti vice direttore della Banca Etruria, filiale di Frosinone, nonché addetto alla gestione titoli nell'istituto bancario, consulente finanziario e gestore dei risparmi depositati dai due ferentinati, stando alle accuse, con raggiri e artifizi, si sarebbe impossessato di un importo complessivo di 469.000 euro versando parte di tali somme, pari a 195.000 euro sul proprio conto corrente.

Sempre stando alle accuse, il romano avrebbe effettuato numerosi prelevamenti dal conto intestati alle parti offese, falsificando anche le firme nelle distinte di prelievo. In altri casi avrebbe effettuato prelevamenti senza la firma del ferentinate. Periodicamente consegnava ai ferentinati falsi rendiconti degli investimenti effettuati dallo stesso, nei quali rappresentava una situazione finanziaria non veritiera, al di sopra delle reali disponibilità, facendo apparire anche l'esistenza di una polizza assicurativa a risparmio, risultata poi inesistente. Il sessantacinquenne si è sempre difeso sostenendo di non aver mai preso i soldi dei coniugi, l'unica cosa di cui si assume la responsabilità, è quella di aver firmato alcuni documenti a nome del ferentinate per cercare di garantire la permanenza del cliente alla banca, a fronte di perdite di investimenti. Perdite ignare al cliente. Ha poi sostenuto di aver versato, nel tempo, diverso denaro sul suo conto, ma che si trattava di soldi che erano nella sua disponibilità. In primo grado, dunque, la condanna a un anno più 400 euro di multa. Ora si va in Appello. Udienza fra tre mesi.