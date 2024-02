Raffica di furti nel Cassinate. I sindaci di San Vittore del Lazio e di Cervaro scrivono al prefetto: «Presto un tavolo contro i furti notturni».

Il sindaco di San Vittore, Nadia Bucci, e il primo cittadino di Cervaro, Ennio Marrocco, si sono rivolti al prefetto di Frosinone Ernesto Liguori per accendere i riflettori sull'escalation di furti - soprattutto notturni - ai danni delle abitazioni dei due Comuni, aumentati nell'ultimo periodo. Lunedì sera a Cervaro ladri senza scrupoli hanno portato via tutto l'oro - ricordi di una vita - a due pensionati intenti a cenare. Un colpo messo a segno in via Fontana dei Banditi, in zona Foresta, a poche ore da un altro tentato in via Sprumaro. E a poche ore anche dal tentato colpo in un'abitazione di San Vittore del Lazio: in quel caso i banditi scoperti da alcuni vicini, per guadagnare la fuga, hanno anche travolto un'auto in sosta per poi dileguarsi raggiungendo Mignano dove hanno abbandonato il mezzo. Episodi continui, che hanno reso insonni le notti dei residenti: come sempre accade dopo i colpi (anche falliti) interi quartieri scendono in strada in preda alla paura e alla rabbia.

«Anche l'altra sera è stato così. Torniamo a chiedere più sicurezza: illuminazione e telecamere prima di tutto. Ma siamo disposti anche a una raccolta firme per chiedere che la stazione dei carabinieri venga implementata» fanno sapere dal comitato cittadino "Foresta in Comune" di Cervaro.

Le richieste

Ecco l'importanza dell'accorato appello al prefetto da parte dei sindaci. Con la richiesta di farsi da tramite per convocare un tavolo interforze per delineare le misure ad hoc da adottare per scoraggiare queste visite sgradite.

L'ultima in ordine di tempo, scrive Bucci, risale allo scorso fine settimana e solo per una pura fatalità non è finita in tragedia. Territori confinanti quelli di San Vittore e Cervaro, e appetibili per la conformazione e per la posizione geografica: la vicinanza alla Casilina, all'autostrada, a confini interregionali, a vie di fuga facili - dunque - per chi voglia far perdere le proprie tracce approfittando del buio della notte. Per questo alla luce di un aumento dei casi denunciati, i due primi cittadini, si rivolgono alla massima autorità governativa sul territorio «affinché organizzi un incontro unico per entrambi i Comuni, così da lavorare insieme alle forze dell'ordine per fornire risposte finalizzate a una maggiore sicurezza e serenità per i cittadini dei due Comuni a sud del Lazio».