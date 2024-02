Il processo per i lavori sulla Monti Lepini si chiude anche per le società. E si chiude con una condanna e un'assoluzione. Ieri mattina, il presidente del collegio penale, il giudice Antonio Ruscito, ha pronunciato la sentenza con la quale condanna, per responsabilità amministrativa, la Delta Lavori a una multa di 300.000 euro, all'interdizione a contrarre per quattro anni con la pubblica amministrazione tranne che per i contratti di pubblica utilità nonché alla confisca del provento del reato fino a 235.000 euro. Contro la sanzione, che non è esecutiva, verrà proposto appello dagli avvocati Dario Romano De Santis e Antonio Radice.

Il tribunale si è preso 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Il pubblico ministero Adolfo Coletta aveva chiesto una condanna più alta, a 500.000 euro e a 5 anni di interdizione. Disposta l'assoluzione per l'altra società la Tema Sas, difesa dall'avvocato Giuseppe Dell'Aversano, così come richiesto anche dal pm. Dopo le richieste di condanna, in tre distinte udienze la difesa della Delta Lavori aveva provato a smontare, punto su punto, le contestazioni della procura. In modo particolare la difesa aveva contestato la sussistenza della corruzione, ipotizando, al più, una tentata concussione o un millantato credito, ribadendo che il progetto presentato dalla Delta era il migliore.

Nel mese di ottobre 2021, invece, si era concluso il processo a carico degli imputati persone fisiche. L'allora presidente del collegio, il giudice Marta Tamburro, aveva sentenziato: «considerato che dagli atti non emerge in maniera evidente l'insussistenza di tale fatto o che gli imputati non lo abbiano commesso (art. 129, 2° comma c.p.p.), non resta che pronunciare la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati perché i reati contestati sono estinti per intervenuta prescrizione». I reati contestati erano due: turbativa d'asta e corruzione.

Il rinvio a giudizio era stato deciso nell'udienza preliminare dell'11 novembre 2015, mentre i primi testimoni erano stati ascoltati dal tribunale il 22 novembre 2016. Si è così andati avanti con il doppio epilogo, con la sentenza di prescrizione per le persone, stabilita il 5 ottobre 2021, e la condanna, per la Delta Lavori, di ieri. Ora il procedimento si trasferirà davanti alla Corte d'appello.

Il caso aveva avuto anche un'appendice davanti alla Corte dei conti, dove un primo procedimento era stato sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale. Quindi, una volta dichiarata la prescrizione, la questione era tornata ai giudici contabili, ma fuori tempo massimo. Infatti, la Corte dei conti ha accolto l'istanza difensiva con la quale era stata sollevata l'eccezione del mancato rispetto dei termini di tre mesi per la riassunzione del procedimento per danno erariale. Da qui l'estinzione del procedimento.

Sono tuttora pendenti tre contenziosi davanti ai giudici civili. Nei due promossi dalla Delta Lavori contro il Comune, l'ente è stato condannato, in primo grado, a pagare in favore dell'impresa, con tanto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, circa 5,3 milioni di euro. L'impresa lamentava la risoluzione del contratto, pagamenti non ricevuti per lavori effettuati e l'andamento anomalo dell'appalto. I due procedimenti sono pendenti in appello dopo i ricorsi presentati dal Comune. Quest'ultimo, inoltre, ha attivato un'azione civile, per danno d'immagine e danno diretto, contro la Delta Lavori, come conseguenza del processo nel quale l'ente era parte civile contro le persone fisiche.