Una richiesta di incontro urgente al presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per sollecitare l'Ente di palazzo Jacobucci ad individuare repentinamente un nuovo sito di discarica. Questo il leitmotiv dei sindaci del Cassinate per scongiurare la paventata riapertura della discarica di Roccasecca. L'assemblea dei primi cittadini, riunitasi ieri pomeriggio nella sala Restagno del Municipio di Cassino, si è compattata attorno ad una linea comune, che vuole evitare «sorprese» e «scelte dettate dall'emergenza» in tema di smaltimento dei rifiuti. Sia che si tratti della Ciociaria che del conferimento dei rifiuti provenienti dalle altre province del Lazio.

«Il Sud della Provincia è sempre stato penalizzato sotto questo aspetto: dal termovalorizzatore di San Vittore, fino alla discarica di Roccasecca», ha spiegato il sindaco di Cassino e presidente della Consulta Enzo Salera. «C'è uno studio della Provincia per individuare un nuovo sito. Studio che io ho contestato più volte, tuttavia bisogna tenere il pugno fermo per ribadire che quest'area della Provincia ha già dato tantissimo. Negli ultimi quarant'anni il Sud ha messo a disposizione una serie di impianti. Ora bisogna invertire il criterio».

Da qui, l'appello: «Ci appelleremo al presidente della Provincia per chiedere di individuare il nuovo sito in un'altra area». Ad introdurre il tema, il sindaco di San Giovanni Incarico Paolo Fallone: «Abbiamo già scritto alla Provincia per presentare un'osservazione. Ma il presidente non ci ha risposto». Ha aggiunto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: «Dobbiamo far arrivare un segnale importante del territorio in Regione, perché le decisioni si prendono lì. La discarica di Viterbo sta per esaurirsi, dunque si creerà una nuova urgenza. La discarica di Rocccasecca si è sempre ampliata solo per motivi emergenziali. Oggi, con il trasferimento dei rifiuti fuori regione la situazione è in equilibrio».