Il corpo senza vita di Romolo Vristi è stato rinvenuto questa mattina, prima delle 7, in zona San Marco a Monte San Giovanni Campano. L'uomo aveva sessantasette anni. Era uscito di casa ieri pomeriggio ed era andato a fare una passeggiata in mezzo ai campi quando è stato colto da un malore. Questa mattina il ritrovamento. Sul posto, oltre al personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenuti anche i carabinieri, come da prassi, per tutti gli accertamenti del caso. La notizia ha destato tanto dolore. Romolo viveva in centro da solo. Faceva parte dell'associazione Fare Verde portando avanti con dedizione e condivisione il suo impegno per l'ambiente, il territorio. Il cordoglio anche dall'associazione Fare Verde. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 29 febbraio 2024, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Valle alle 14.30. Nel cimitero di Monte San Giovanni Campano è stata allestita la camera ardente.