Attivato un posto di polizia di Stato all'ospedale "Parodi Delfino". «Questa mattina insieme al direttore generale facente funzioni della Asl Roma 5 dottor Filippo Coiro, che ringrazio per l'invito – ha dichiarato Marika Rotondi, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia – ho preso parte all'attivazione del presidio di pronto soccorso all'interno del nosocomio di Colleferro, con il quale sarà garantita la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti. Prosegue in collaborazione con le Forze dell'Ordine e le Asl – ha aggiunto – il lavoro della Giunta Rocca per predisporre adeguata vigilanza negli ospedali del Lazio, al fine di scongiurare aggressioni fisiche e verbali a medici e infermieri, registrate purtroppo con allarmante frequenza, nonché comportamenti illegali e danni alle strutture».