Giorgia Malandrucco è d'oro! La nuotatrice alatrense ha trionfato nei 200 dorso ai campionati mondiali master di nuoto, in corso a Doha, in Qatar. La giovane nuotatrice ha vinto il titolo iridato, categoria Master25, imponendosi con il tempo di 2'36"39, davanti alla tedesca Maike Lang e alla britannica Rebecca Clare Owens. Una grande soddisfazione per l'atleta della Fondazione Bentegodi. Erano 15, complessivamente, le italiane che si sono presentate ai blocchi di partenza della specialità, alla quale hanno partecipato in 125.