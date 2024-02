Ritirata la procedura di cessazione dell'attività. La cartiera di Villa Santa Lucia Reno De Medici potrà ripartire. Questa la prima informazione trapelata a margine dell'incontro iniziato alle 15 in Regione e che, sembrerebbe, ha portato una ventata di ottimismo per le 300 famiglie in stand-by. Attesi i dettagli al termine dell'incontro. Al momento, comunque, le notizie sembrerebbero più che positive