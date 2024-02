Sono 2.470 i lavoratori previsti in entrata in provincia di Frosinone a febbraio e 7.320 nel trimestre fino ad aprile. Nel Lazio, Roma esclusa, solo Latina con 2.840 e 9.460 assunzioni presenta numeri superiori. È quanto emerge dal rapporto Unioncamere - Anpal, sistema informativo Excelsior.

Gli irreperibili

Tuttavia, c'è un ma. A febbraio, il 50% delle professioni richieste è di difficile reperimento, di cui il 29,6% per mancanza di candidati e il 18,4% per preparazione inadeguata degli aspiranti. Ci sono dei settori in cui le imprese fanno più fatica a coprire i vuoti in organico. È il caso degli operai specializzati: delle 1.060 assunzioni previste il 62,4% risulta di difficile reperimento con punte dell'87% per i 100 fonditori, saldatori e montatori di carpenteria metallica, in quattro casi su dieci per preparazione inadeguata dei candidati.

A seguire, non si trovano nell'84% dei casi meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine (80 da assumere), per il 44% per preparazione inadeguata e per un altro 37% per mancanza di candidati. Irreperibile il 73% di operai specializzati e addetti alle costruzioni (190 il totale) per il 39% per mancanza di candidati e per il 33% per preparazione inadeguata. Non si trova nemmeno il 68% degli operai specializzati in installazione e manutenzione di attrezzature elettriche e elettroniche, di cui il 51% per preparazione inadeguata.

Va un po' meglio per impiegati e professioni commerciali e nei servizi, dei 750 da assumere gli introvabili sono il 38% con punte, al massimo, del 46% per gli operatori della cura estetica, del 43% per la gestione amministrativa della logistica e del 42% per gli addetti alle vendite, il gruppo più numeroso con 300, di cui il 35% non si trova per carenza di candidati.

Tra i 350 da assumere come dirigenti o nelle professioni con elevata specializzazione, il 54% è di difficile reperimento. Tra le categorie che le imprese faticano a reperire ci sono ingegneri (72%), tecnici dei rapporti con i mercati (69%) e tecnici informatici e delle telecomunicazioni (64%).

Diverso il discorso nelle professioni non qualificate dove appena un terzo delle assunzioni previste risulta difficoltoso da centrare.

In base al titolo di studio risultano di difficile reperimento più di un laureato su due. E nello specifico l'88% dei laureati nel settore chimico-farmaceutico (di cui il 64% per preparazione inadeguata), il 48% nel mondo dell'insegnamento e della formazione (il 29% per mancanza di candidati), il 45% nell'indirizzo economico (di cui il 28% per mancanza di candidati).

A livello di istruzione tecnologica superiore risultano irreperibili per il 71% i diplomati in indirizzo delle costruzioni, ambiente e territorio e in meccanica, meccatronica ed energia, per il 42% in elettronica ed elettrotecnica e per il 41% in trasporti e logistica.

Per quanto riguarda il diploma professionale, le difficoltà di reperimento si hanno nel 91% dei casi nell'indirizzo elettrico, nell'89% per l'indirizzo tessile e abbigliamento, nel 78% nell'indirizzo edile e nel 69% nel meccanico.

L'esperienza

Quanto all'esperienza risulta determinante nel 73% dei tecnici dell salute, nel 72% degli ingegneri, nel 66% dei fonditori, saldatori e montatori di carpenteria metallica. È richiesta, invece, un'esperienza del 92% nel settore per gli addetti alle costruzioni e del 77% per i tecnici della gestione dei processi produttivi.

Gli under 30 rappresentano il 37% degli assunti tra gli impiegati, il 28% tra le professioni non qualificate, il 26% tra gli operai specializzati, il 21% tra i dirigenti e le professioni con elevata specializzazione.

I titoli di studio

In base al livello di istruzione, tra i dirigenti la laurea conta nel 100% degli assunti nel settore della salute, nell'81% per i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (poi con il 15% il diploma), nel 41% per i tecnici informatici e delle telecomunicazioni (stessa percentuale per il diploma) e nel 37% per i tecnici in campo ingegneristico dove spicca un altro 62% con istruzione secondaria.

La laurea incide poi nel 31% degli assunti addetti alla segreteria e agli affari generali, mentre il diploma pesa per il 100% tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Il diploma è richiesto nell'83% delle assunzioni tra gli operai di machine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche. Tra le professioni non qualificate, invece, nell'81% è richiesto il diploma professionale per gli addetti ai servizi di custodia di edifici.

I numeri del trimestre

Dei 2.470 assunti previsti a febbraio, 1.110 sono dell'industria (570 manifatturiero e 530 costruzioni), 1.370 dei servizi (500 servizi alle imprese, 450 commercio e 210 tra ristorazione e turismo). Inoltre 1.900 sono richiesti da imprese fino a 49 dipendenti, 380 tra quelle fino a 249 addetti e 200 tra le imprese con almeno 250 dipendenti.

Da febbraio ad aprile le assunzioni previste sono 7.320, di cui 3.340 nell'industria (1.760 nel manifatturiero e 1.580 nelle costruzioni), 3.980 nei servizi (servizi alle imprese 1.530, commercio 1.180 e servizi di alloggio, ristorazione e turistici 680). Le imprese più piccole contano di assumere 5.590 persone, quelle tra 50 e 249 dipendenti 1.220 e quelle con oltre 250 altri 500.