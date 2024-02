Continuano da parte della polizia di Stato nella provincia di Frosinone i controlli amministrativi nel settore delle autoriparazioni e della meccatronica. Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino, insieme al personale dell'ispettorato territoriale del lavoro e dell'Arpa Lazio, durante un controllo in un capannone industriale nel cassinate, hanno rinvenuto una carrozzeria industriale per autobus e mezzi pesanti, priva di qualsiasi titolo autorizzativo.

Una volta entrati nella struttura, il titolare e tre lavoratori irregolari, stavano eseguendo riparazioni su un autobus e alcuni minibus turistici, in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché della normativa in materia ambientale. Numerose le infrazioni riscontrate dai diversi enti intervenuti i quali, ognuno per il settore di propria competenza, hanno elevato sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.

Sequestrate, inoltre, le numerose attrezzature e le strumentazioni presenti all'interno del capannone, disponendo l'immediata sospensione dell'attività lavorativa esercitata. Nella circostanza sono stati controllati oltre 50 veicoli presenti nel piazzale in attesa di riparazione.