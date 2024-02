Piero Calamandrei, tra diritto e politica. Itinerario di un percorso umano e spirituale". Oggi pomeriggio, martedì 27 febbraio 2024, alle 17.30 all'Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro si terrà il convegno dedicato al padre costituente e fondatore del partito d'Azione.

A moderare l'iniziativa la conduttrice e opinionista televisiva, di origini ciociare, Claudia Conte. «È un piacere per me venire a Colleferro, già città europea dello spazio, per omaggiare una delle figure principali della nostra storia politica e culturale - commenta - Alla luce delle attuali sfide nazionali, (sono attualmente in discussione riforme costituzionali importanti e necessarie come la riforma della giustizia e il premierato), ritengo necessario recuperare l'eredità di Calamandrei che fu uno dei membri dell'Assemblea costituente che hanno dato vita alla nostra Costituzione che ha da poco compiuto 75 anni».

L'iniziativa è organizzata dal sindaco di Colleferro e vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sanna. Per ricordare il giurista, intellettuale e politico nato a Firenze anche il sindaco del capoluogo della Toscana Dario Nardella. Ospite d'eccezione anche il giudice costituzionale il professore Giulio Prosperetti, dallo scorso anno vice presidente della Corte Costituzionale. Interverranno anche Federica Battafarano, vicesindaco di Cerveteri e presidente Anci Giovani Lazio e il magistrato Stefano Amore.

"Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra costituzione". (Piero Calamandrei, discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza. Milano, 26 gennaio 1955).