Sabato sera con una lite in strada, ferito un minorenne.

Attimi di tensione nella zona di largo Turriziani per una violenta discussione che ha coinvolto un ragazzo egiziano e un minorenne del capoluogo. Sul posto è intervenuta la polizia con le volanti per ristabilire la calma e bloccare i due protagonisti. Al momento si cerca di capire cosa possa aver scatenato la lite tra i due giovani.

Era un sabato sera come tanti, con molti giovani in giro per i locali del centro storico per sfruttare anche le temperature decisamente più miti rispetto al periodo. Gli animi a un certo punto si sono accesi e i due ragazzi, l'egiziano e il frusinate, sono ben presto passati dalle parole ai fatti e sono venuti alle mani. A un certo punto è spuntato fuori anche un bicchiere che si è rotto e con il quale il minorenne si è ferito a un dito.

Per evitare che la situazione degenerasse è stata chiamata la polizia che è giunta sul posto con le volanti. Al momento non sono state presentate denunce, ma la polizia sta compiendo accertamenti per valutare il da farsi. Si era parlato anche della presenza di un coltello, ma la notizia è risultata infondata.