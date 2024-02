Tenta di togliersi la vita in una stanza d'albergo della zona, sessantenne salvato in extremis. A far insospettire il titolare dell'attività e il personale in servizio un evidente stato di malessere. L'uomo, a Cassino da alcuni giorni, aveva scelto una struttura ricettiva per soggiornare. Poi lo sconforto avrebbe preso il sopravvento. Quel silenzio anomalo ha fatto scattare l'allerta: immediato il salvataggio da parte del 118, che ha trasferito il sessantenne in ospedale dove resta nel reparto Spdc.