OpenAi, il laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale no profit, chiama "Sora" il suo nuovo software.

«È un'enorme opportunità per tutto il territorio del Frusinate - sottolinea in una nota il sorano Luigi Gabriele, presidente di "Consumerismo" - Auspichiamo ora che tutto il team di "OpenAi" possa venire a Sora per conoscerla e che le istituzioni locali sappiano sfruttare questa situazione per rilanciare il turismo e le eccellenze del territorio».

Ma c'è chi non esulta affatto. Come l'ex sindaco Roberto De Donatis, che già nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme: «Chi di dovere dovrebbe preoccuparsi che il nome della nostra città in ogni ricerca su Google appaia solo dopo le pagine che riguardano il nuovo sito https://openai.com/sora.

Credo ricorrano tutti gli estremi per il Comune di intentare una causa sulla scelta di questo nome. Ci hanno già superato ed è solo l'inizio, condannando il nome della città di Sora ad una progressiva scomparsa digitale che ci allontana dalla presenza sul web con danni incalcolabili».

De Donatis indica una possibile soluzione: chiedere a "OpenAi" un ristoro economico per coprire la scomparsa digitale o un link dedicato alla città sulla piattaforma che conta milioni di visitatori.