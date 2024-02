Il frascame invade ancora il piazzale dell'ecocentro di Santa Rosalia. Dall'inizio dell'anno il deposito continuo degli sfalci e dei residui di potature ha fatto sì che crescesse sempre più quella che oggi è diventata una montagna di scarti che non si riesce a smaltire.

Un caso già sollevato nei giorni scorsi quando i partiti del centrodestra hanno avanzato una formale richiesta di accesso agli atti alla società "Ambiente e Salute Srl" per essere informati sullo stato di salute economico-finanziaria della municipalizzata che gestisce il servizio rifiuti e anche l'attività dell'ecocentro. Consiglieri del centrodestra che ora dichiarano di essere a conoscenza di "notizie gravissime" in relazione alle modalità di smaltimento del frascame.

«Da diverse segnalazioni di cittadini - scrivono in una nota congiunta i consiglieri Federico Altobelli (Fratelli d'Italia), Lino Caschera (Lega) e Salvatore Meglio (Forza Italia) - siamo stati informati che, nelle prime ore del giorno, il frascame accumulato da settimane all'interno dell'isola ecologica di Santa Rosalia verrebbe smaltito in modo non regolare in campi isolati o incustoditi da personale della società Ambiente e Salute. Come consiglieri sentiamo l'obbligo morale e giuridico di chiedere chiarimenti urgenti all'amministrazione della società partecipata per vagliare la fondatezza di questa notizia che, se fosse confermata, sarebbe di una gravità inaudita».

I tre consiglieri d'opposizione si sono detti pronti a protocollare un'interrogazione urgente al sindaco Luca Di Stefano per trattare il caso in consiglio comunale. Vogliono sapere cosa sta succedendo, chiederanno di visionare le telecamere in dotazione all'ecocentro per verificare se davvero di notte viene portata via una parte del frascame accumulato.