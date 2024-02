Un'altra notte di terrore nel Cassinate. I ladri tentano l'ennesimo colpo a San Vittore del Lazio ma, messi in allerta da qualche vicino, si schiantano contro una delle auto posteggiate e poi fuggono. Una notte di terrore, con i carabinieri sul posto e i residenti in strada. I cittadini hanno anche riferito di colpi di fucile sparati in aria per intimorire i ladri ma gli inquirenti non confermano affatto questo dettaglio. Resta comunque una situazione molto calda.