Sono 33 i lavoratori della De Vizia che stanno per andare a casa dopo la pec di recesso anticipato del contratto inviata da Stellantis il giorno di San Valentino. E stamattina si ritroveranno tutti insieme davanti al cancello due, già dalle 5.30, in presidio permanente, proprio laddove varca l'ingresso il management della fabbrica; poi alle 13 si sposteranno al cancello uno dove invece "timbrano" l'uscita gli operai del Plant cassinate. Ne mancherà qualche centinaio: verniciatura e lastratura lavorano al rallenty oggi mentre in attività piena c'è il reparto del montaggio. Lo sciopero andrà avanti a oltranza e i disagi già sono nell'aria.

La genesi

Il 14 febbraio la multinazionale ha revocato anticipatamente il contratto di appalto alla De Vizia dando soltanto 30 giorni di preavviso. La notifica del recesso è arrivata via pec «con un preavviso che non rispetta i termini di legge.

Intatti - aveva tuonato qualche giorno fa Francesco Giangrande, coordinatore regionale Uilm - la normativa sulla cessazione di attività con dipendenti superiori a 15 unità prevede 75 giorni complessivi di preavviso mentre, con questo modo di fare e ignorando la legge, Stellantis contringerà la De Vizia ad avere sul proprio libro matricola i dipendenti fino al settantacinquesimo giorno. Ma l'ex Fca ignora anche 33 famiglie che lavorano da una vita in un'azienda che ha un appalto interno, operando su una vasta area dove provvede alla pulizia dei cassoni e dei cassonetti all'aperto a servizio dello stabilimento».

Ora lo stesso sindacato è pronto alla battaglia che avrà il fischio d'inizio all'alba di oggi. Non si fermeranno fino a quando l'azienda non tornerà sui suoi passi, anche perché a rischio ci sono tante altre realtà dell'indotto.

«Allo sciopero ci saranno i 33 lavoratori della De Vizia - ha detto ieri lo stesso Giangrande - più le Rsu di altre aziende che lavorano internamente come Iscot, Atlas, Tecnoservice, Logitec, per poi eventualmente coinvolgere anche le lavoratrici e i lavoratori delle stesse. Parteciperanno anche queste Rsu per dimostrare la grande difficoltà che già stanno affrontando e, ora che Stellantis ha comunicato la riduzione di ulteriori servizi, sono ancora più a rischio anche perché hanno già usufruito della solidarietà in deroga». Scenario desolante quello che coinvolge l'indotto metalmeccanico che continua a "sparire" giorno dopo giorno.