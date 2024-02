Non basta neppure restare in casa a "presidiare" i propri averi, ormai i ladri hanno abbandonato ogni tipologia di scrupolo!

Con o senza i proprietari tentano, comunque, di introdursi all'interno delle mura domestiche e di portare via quanti più soldi e preziosi possibili. Anzi, come accaduto nella notte tra sabato e domenica in zona Sprumaro a Cervaro, i colpi vengono tentati anche più volte.

La famiglia era all'interno della propria casa quando la banda ha cercato di mettere a segno il colpo. È stata tagliata la rete di recinzione di un'abitazione che solo una settimana fa aveva subito un altro tentativo di furto. Ma i cani hanno "fiutato" i movimenti anomali e hanno iniziato ad abbaiare. Tanto è bastato ai proprietari, ormai terrorizzati come tanti nella zona, per uscire fuori e accendere le luci. A quel punto i malviventi si sarebbero lanciati da muretto per scappare via.

Sul posto immediatamente i carabinieri che hanno presidiato la zona, anche perché, pochi minuti dopo, è scattato l'allarme in un'altra abitazione.

Il comitato della zona torna così a incalzare sulla necessità delle telecamere per avere un minimo di sicurezza ed evitare che le persone possano vivere in preda allo spavento ma anche alla rabbia per intere nottate. La tensione è alle stelle e i residenti "vegliano" costantemente sulle proprie case.