Incidente sulla pista di go-kart ad Arce. Giovane trasportato con l'eliambulanza all'ospedale "Fatebenefratelli" di Roma con ferite varie, anche alla schiena, ma fortunatamente non é in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nel pomeriggio, sul Circuito Internazionale "Valle del Liri" sulla via Casilina, mentre era in corso un test collettivo.

Diversi kart erano in pista impegnati in alcune prove quando, per cause al vaglio dei carabinieri, pare che due mezzi si siano toccati e il ragazzo, originario del cassinate, ha avuto la peggio. Sul luogo sono intervenuti gli operatori sanitari dell'Ares 118 che hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al nosocomio romano, dove i medici avrebbero accertato che le sue condizioni non sono gravi. Illeso il conducente dell'altro kart coinvolto. Il test collettivo è stato immediatamente sospeso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i controlli.