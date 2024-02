Sull'annullamento della prova preselettiva del concorso arrivano i chiarimenti del primo cittadino di Monte San Giovanni Campano, Emiliano Cinelli. La decisione dell'ente è arrivata anche a fronte di un errore materiale riscontrato nel bando di concorso per la figura di operatore amministrativo nella sezione "Prova pratica attitudinale", con la descrizione riportante prove da sostenere di altra natura rispetto a quelle previste dal ruolo in oggetto. Così il sindaco Emiliano Cinelli ha commentato i passaggi degli ultimi giorni.

«Il bando di concorso per la copertura di un posto di operatore esperto e la relativa prova selettiva, svolta presso il Comune di Monte San Giovanni Campano, sono stati annullati in autotutela con determina del 22 febbraio 2024. Proprio perché si tratta di un concorso pubblico, tutti devono avere piena fiducia nella trasparenza e nella correttezza della pubblica amministrazione e, anche se ci troviamo di fronte ad errori in buona fede e non penalizzanti dell'interesse dei cittadini, gli stessi errori vanno eliminati».

Il sindaco aggiunge: «Tutti i responsabili del concorso si sono adoperati in questi giorni per la ricostruzione di ogni aspetto della vicenda e, con senso di responsabilità ed onestà intellettuale, il Rup ha deciso di annullare un bando e quindi una prova preselettiva che aveva scatenato tante discussioni ed interpretazioni diverse anche di natura giuridica. Con l'ordinanza del responsabile del servizio, si è voluto porre fine ad ogni incertezza, dubbi e sospetti, in nome della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione».

Quindi Cinelli respinge ogni critica nei confronti dell'amministrazione: «L'organo politico, estraneo alle procedure di concorso, prende atto della libera decisione del Rup e rimanda al mittente tutte le accuse di carattere squisitamente strumentali, mosse al riguardo dai tuttologi improvvisati. Ringrazio invece, chi al contrario ha espresso vicinanza su una vicenda che fa male solo al nome di Monte San Giovanni Campano e che non appartiene a questa città. Come sindaco, l'obiettivo è quello di assumere persone preparate ed educate per dare risposte ai cittadini, che da più di 29 mesi sono al centro della nostra azione amministrativa. Ascoltiamo i cittadini difendendo l'interesse pubblico per la crescita della comunità».