Più o meno ricchi, qualcuno decisamente sopra la media, altri senza reddito. È la fotografia degli amministratori sorani scattata attraverso le dichiarazioni fiscali presentate in Comune da assessori e consiglieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, come prescrive il decreto legislativo 33 del 2013. Non tutte, però, sono aggiornate. Le dichiarazioni 2023 relative ai redditi conseguiti nell'anno 2022 dovevano essere depositate entro il 31 dicembre scorso. Un termine che qualche amministratore non ha rispettato. A cominciare dal sindaco Luca Di Stefano e dalla sua vice Maria Paola Gemmiti, le cui ultime dichiarazioni consultabili sul sito del Comune risalgono all'anno precedente, dunque relative ai redditi del 2021. Così pure per i consiglieri Francesca Di Vito, Francesco Corona e Salvatore Meglio. Le somme dichiarate si riferiscono al reddito complessivo lordo, diverso dall'imponibile, che dunque non tiene conto di imposte, detrazioni ed eventuali crediti fiscali.

La giunta

A guidare la classifica dei redditi lordi dichiarati dai membri dell'esecutivo è la vice sindaco Maria Paola Gemmiti con 84.372 euro (dato riferito all'annualità 2021); la seguono nell'ordine Francesco De Gasperis con 54.722 euro, Marco Mollicone con 50.788, Loreta Altobelli con 39.253, il sindaco Luca Di Stefano con 10.985 (dato riferito ai redditi del 2021) e Andrea Alviani con 2.799 euro.

Il consiglio

La palma del consigliere più ricco non si discute: con 347.495 euro Valter Tersigni si conferma il "Paperone" dell'assise. Lo segue a distanza Luciano Conte con 100.805 euro, poi tutti gli altri: Salvatore Meglio 65.916 euro (dato riferito al 2021), Rocco Carnevale 58.709, il presidente dell'assemblea cittadina Francesco Facchini 53.644, Maria Paola D'Orazio 41.918, Manuela Cerqua 38.461, Fausto Baratta 32.544, Salvatore Lombardi 18.082, Lino Caschera 14.561, Francesco Corona 11.050 (dato riferito al 2021), Naike Maltese 9.018, Federico Altobelli 3.956, Francesca Di Vito 2.149 (dato riferito al reddito del 2021); chiudono la lista i consiglieri Francesco Monorchio e Alessandro Mosticone che per il 2022 hanno dichiarato di non aver percepito redditi.