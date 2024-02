L'oro rosso, come ormai viene definito il rame, fa sempre gola ai ladri che anche a Ceccano non fanno eccezione. Venerdì scorso, infatti, un cinquantaquattrenne è finito in manette dopo essere stato sorpreso dai carabinieri della stazione cittadina mentre cercava di asportare un lungo cavo di rame dalla linea dell'alta velocità. Un gesto che ha causato per parecchie ore l'interruzione forzata del traffico ferroviario lungo il tratto interessato da parte della Rfi, nella zona di via Madonna del Carmine.

La cronaca

Ma veniamo ai fatti. Venerdì mattina, mentre una pattuglia dell'Arma effettuava un controllo sul territorio, hanno visto uno scooter lasciato sul percorso sterrato che costeggia la linea superveloce, nei pressi di via Madonna del Carmine. I carabinieri hanno notato anche un buco nella rete di protezione che impedisce di avvicinarsi ai binari e si sono insospettiti. Quindi, hanno deciso di proseguire raggiungendo la strada ferrata, fino a quando non hanno visto e sorpreso il 54enne, intento a tagliare con alcuni attrezzi un cavo di rame della linea. L'uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato dai militari per furto aggravato. Ma le accuse a suo carico sono anche quelle di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Infatti, come abbiamo detto, la Rfi. Rete Ferroviaria Italiana, è stata costretta a fermare i treni in transito sulla linea per tutta la notte. E questo per consentire ai tecnici dell'azienda di ripristinare il cavo rubato, oltre a garantire la sicurezza lungo il tratto interessato. Ieri è comparso davanti al giudice del Tribunale di Frosinone per il giudizio direttissimo. Il Gip ha convalidato l'arresto dell'accusato, che era stato già ristretto ai domiciliari. Quindi, oltre al furto di rame, pendono sull'uomo due gravi reati: l'interruzione di un servizio pubblico e in particolare l'attentato alla sicurezza dei trasporti.