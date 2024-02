Il 29 febbraio il Riesame torna a riunirisi per trattare il ricorso di Roberto e Mattia Toson contro l'ordinanza cautelare, il giorno dopo, davanti alla Corte d'assise di Frosinone si terrà la seconda udienza, la prima per i testimoni. Dopo che la Cassazione ha depositato le motivazioni dell'annullamento con rinvio, per un nuovo giudizio del Riesame, del ricorso degli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, difensori di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, imputati dell'omicidio di Thomas Bricca, fissata l'udienza.

Il Riesame dovrà dare risposta ai dubbi sollevati dalla Cassazione su alcuni passaggi della prima decisione. Quattro erano i motivi alla base del ricorso degli avvocati Testa e Pappadia nei quali, tra gli altri, si contestava il mancato svolgimento di «indispensabili e risolutivi accertamenti, potenzialmente favorevoli agli indagati» che «hanno compromesso il giudizio complessivo, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza».

Tra i rilievi la mancata prova Stub, «l'omesso espletamento di una perizia antropometrica» finalizzata ad avallare la tesi difensiva, che lo sparatore sia più basso rispetto al guidatore dello scooter. E ancora la mancata geolocalizzazione del cellulare di Mattia. Altra questione l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti indagati in procedimento connesso, con riferimento alle risse (per le quali sono arrivati i decreti penali di condanna per undici, compresi Roberto e Mattia Toson) e dei prossimi congiunti degli imputati.

La Cassazione ha ritenuto non fondata la doglianza sulla «pretesa mancata ricerca di elementi valutativi ulteriori». Quindi sulla veste dichiarativa da attribuire ad alcuni soggetti sentiti durante le indagini, la Corte ha chiarito che «la qualità di teste prevale, rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso».

Quanto ai motivi accolti dalla Cassazione, per i giudici «coglie anzitutto nel segno la doglianza difensiva, laddove lamenta... una valorizzazione incongruamente marcata del movente». Cui non può essere attribuita «alcuna valenza genuinamente "indiziante"». Sulla contestazione che chi ha agito abbia usato con la sinistra, mentre Mattia, ritenuto dalla procura lo sparatore, sia destro, la Cassazione osserva: «il tribunale evita di confrontarsi con la precisa deduzione difensiva, vertente anche sulla asserita illogicità del fatto che l'indagato decidesse di servirsi della mano "inutile", proprio in un momento topico». La Cassazione ritiene «estremamente preciso» l'argomento della difesa sulla struttura fisica dello sparatore «da ritenersi - secondo la tesi difensiva - non collimante con quella degli esecutori materiali dell'omicidio». Dunque, «un'obiezione molto mirata» alla quale il tribunale «avrebbe dovuto fornire una risposta coerente».

«Contraddittoria e frutto di un approccio dubitativo» è la riposta alle difese in ordine al colore delle scarpe indossate, bianche e basse quelle del killer, nere e alte quelle portate da Mattia quella sera. Stesse contraddizioni ravvisa la Cassazione sulle questioni legate al casco e al possesso dello scooter T-Max in capo ai Toson. Ragion per cui la Corte ha concluso che il Riesame «non ha instaurato un reale confronto con le plurime obiezioni difensive e con le ricostruzioni alternative proposte, tutte effettivamente vertenti su profili essenziali della vicenda e, almeno astrattamente, in grado di disarticolare in profondità il compendio indiziario».