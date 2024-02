Non solo in centro. Perché le iniziative sportive, programmate durante le domeniche ecologiche, non si pensano anche per il quartiere Scalo? E proprio la nuova piazza potrebbe essere la protagonista di iniziative sportive organizzate durante le giornate di stop alle auto.

Soprattutto in virtù del fatto che la zona soffre più di tutte l'inquinamento da polveri sottili, con la centralina Arpa di via Puccini che ha registrato 34 sforamenti da inizio anno. È questa la proposta avanzata da Dheni Paris, referente del Movimento al servizio del popolo. Una serie di iniziative dedicate alla socializzazione e allo sport sulla scia di quelle già realizzate nella zona della stazione durante il programma delle manifestazioni natalizie.

Nonostante i lavori di realizzazione della nuova piazza non sono ancora terminati (il cantiere è partito nel maggio del 2022), la prima area, aperta il 25 novembre scorso davanti alla chiesa della Sacra Famiglia, ha dimostrato di essere idonea ad ospitare iniziative per il quartiere. Ricordiamo la passione vivente realizzata il 26 dicembre dell'anno passato. In quell'occasione era stata raccolta l'adesione di tantissime persone.

Adesso però l'obiettivo è indirizzato su altri aspetti: da un lato c'è quello di sensibilizzare i cittadini alla lotta contro lo smog e dall'altro quello di avvicinarli allo sport, alla socializzazione e alla sana competizione. Ma non solo. Perché organizzare giornate dedicate all'ambiente e allo sport al quartiere Scalo significherebbe dare un chiaro segnale di contrasto alle Pm10. Soprattutto in una zona considerata "sensibile" a questo tipo di problematica.