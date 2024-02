Capretta uccisa, dieci persone indagate per diffamazione aggravata in danno di un minorenne indicato come "un assassino" e la cui foto è stata esposta in un cartello durante una manifestazione di protesta a seguito della vicenda avvenuta a fine agosto scorso in un agriturismo ad Anagni. Tra gli indagati anche il noto influencer Enrico Rizzi. Il noto attivista il 2 settembre scorso ha promosso la manifestazione in piazza Cavour ad Anagni, per protestare contro l'uccisione della capretta, la cui vicenda ha visto finire sotto accusa quattordici giovani.

Ma terminato l'evento, gli attivisti, con l'influencer Rizzi, hanno raggiunto un'altra piazza, quella di Fiuggi, città dove vivono alcuni dei giovanissimi finiti sotto accusa, tra cui il ragazzo indicato come "un assassino". Il fascicolo nei confronti degli animalisti, che devono rispondere anche di violazione alle norme relative allo svolgimento della manifestazione che non era stata autorizzata ma si è tenuta ugualmente, è stato aperto dalla Procura di Frosinone dopo la denuncia dei familiari del minorenne. Familiari che si sono rivolti all'avvocato Giampiero Vellucci.