La signora Patrizia da San Vittore del Lazio ha tenuto tutto il Cassinate con il fiato sospeso giocando una splendida partita ad "Affari tuoi", condotto da Amadeus. Accompagnata dalla figlia Melania, nonna e cuoca per i carabinieri di Cassino, ha rifiutato diverse offerte del "dottore" ed effettuato un cambio di pacco in corsa. Una partita al cardiopalma, condotta fino all'ultimo. Non c'era nel suo pacco il premio più alto ma porta comunque a casa 10.000 euro.