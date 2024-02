Incidente tra due auto sulla variante Casilina a Frosinone. È successo intorno alle 19. Feriti due trentenni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Uno dei mezzi coinvolti è finito davanti al cancello di un'abitazione. Fortunatamente i feriti non hanno riportato gravi conseguenze.