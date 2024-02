È ufficiale: la dea bendata ha scelto Alatri per dispensare soldi, ricchezza e un pizzico (se possibile) di felicità.

Qualche giorno fa, ma la notizia si è saputa soltanto ieri, presso il "GilBar" di Sara Marcoccia, bar che si trova nella contrada della Fiura, un anonimo scommettitore ha portato a casa la fantastica somma di 500 mila euro. Il tutto acquistando un tagliando del "Gratta e Vinci" della serie "Doppia sfida", del costo di appena 5 euro.

Il fortunato acquirente, "grattando" la sezione de "i tuoi numeri", ha trovato tre volte l'importo di mezzo milione di euro (si tratta della seconda modalità per poter vincere, ndc) e si è intascato la bella somma, il massimo che è previsto dal regolamento.

Al "GilBar" è stata grande festa, non appena si è saputo della straordinaria vincita e, come succede sempre in questi casi, è partito il toto-vincitore, alla ricerca di chi abbia il portafogli più gonfio.

«Non sappiamo chi possa essere - ci ha detto la titolare del "GilBar", Sara Marcoccia - ma immaginiamo che sia qualcuno del posto, poiché gli avventori sono principalmente persone della contrada, non siamo un bar di passaggio».

Soltanto poche settimane fa, in un altro bar, in via Martiri Ungheresi, era stato grattato un tagliando del "Ricco Natale", che ha permesso ad un ulteriore anonimo giocatore di vincere ben 2 milioni di euro.

Adesso, la buona sorte si è spostata alla Fiura, restando comunque in città e regalando ancora una pioggia di bei soldi.

Un particolare in chiusura: al "GilBar", qualche anno fa, vennero vinti 200mila euro sempre grazie al "Gratta e Vinci"; un bar fortunato, non c'è che dire.