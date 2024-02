Un'altra intensa udienza nella Corte d'appello di Roma per il processo Mollicone. Un confronto all'americana molto duro in aula, con i consulenti fermi su posizioni contrapposte. Ancora una volta a occupare gran parte delle disamine sono stati due elementi chiave: la porta dell'alloggio a trattativa privata e i frammenti rinvenuti sullo scotch che cingeva il capo di Serena. Dopo l'escussione di Consuelo - che ha relazionato sull'altezza della sorella - si è entrati nel vivo.

Lungo e molto acceso il confronto tra i consulenti della difesa della famiglia Mottola - il criminologo Carmelo Lavorino, lo psicologo clinico Enrico Delli Compagni e l'ingegnere Cosimo Di Mille - e Rosario Casamassima, luogotenente dei carabinieri del Ris, incaricato di eseguire analisi microscopiche e chimiche sui nastri adesivi. Una battaglia a colpi di formule matematiche e risultati di analisi chimiche, davvero complessa.

Dalle analisi eseguite, come ha spiegato Casamassima, i frammenti lignei trovati sul nastro che avvolgeva il capo di Serena avrebbero presentato tracce di resina e colla «coerenti per composizione con la porta» e si sarebbero «conservati intatti perché i nastri erano protetti dalla busta dell'Eurospin». Invece per i consulenti della difesa quei frammenti potrebbero essere frutto di una contaminazione. «Per capire come si possa parlare di contaminazione - ha detto in aula il professor Lavorino - basta vedere il filmato dell'esame sul cadavere eseguito dal medico legale Conticelli che ha aperto la busta dell'Eurospin sul tavolo settorio e ha tagliato il nastro adesivo». Non solo.

Uno dei consulenti avrebbe aggiunto che «il pulviscolo di legno della segatura che per regolamento sarebbe presente nelle camere mortuarie sarebbe finito poi sul nastro». Ipotesi, questa, respinta con forza dall'accusa. «Il legno truciolare ha una dimensione di un centimetro - ha ribadito Casamassima - la segatura ha pezzi grossi e non microframmenti. Quelli che sono stati trovati sul nastro avevano una morfologia complessa e contenevano colla e resina». «Sui nastri - ha aggiunto - c'era anche un frammento di vernice» facendo riferimento a quello di una caldaia posta su un balcone di un alloggio della caserma.

La porta

Per la pubblica accusa la porta resta l'arma del delitto. Non solo per la presenza di frammenti lignei - quelli trovati sul nastro che avvolgeva il capo di Serena - che presenterebbero tracce di resina e colla: elementi valutati come «coerenti per composizione con la porta». «Ritengo che sia estremamente improbabile che la lesione nella porta dell'alloggio a trattativa privata della caserma di Arce sia stata provocata da un pugno - ha affermato l'ingegnere Remo Sala, consulente della procura - vuol dire che noi lo escludiamo mentre non possiamo escludere che la lesione possa essere stata provocata dalla testa». Poi ha presentato un'integrazione alla perizia per verificare la compatibilità tra la lesione nella porta, la testa di Serena e un pugno sferrato ipoteticamente dal maresciallo Franco Mottola.

L'ingegnere Cosimo Di Mille si è invece soffermato sugli effetti possibili dell'urto della testa di Serena contro la porta: «Urto che non avrebbe potuto produrre una delaminazione, cosa invece possibile con un secondo pugno». Per il pool della difesa dei Mottola (assolti in primo grado con formula piena insieme a Quatrale e a Suprano) la porta non può essere, l'arma del delitto. Posizioni, dunque, sempre fortemente contrapposte. Si torna in aula il prossimo 14 marzo per ascoltare Cuomo, Antonio Mollicone, Pasquale e Sperati.