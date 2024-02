Esce fuori strada con l'auto e finisce contro un muro, ferita una giovane di Frosinone. L'incidente si è verificato questa mattina , dopo le 8 in via Morolense nel territorio di Ferentino. Sul posto è arrivato il personale medico che, dopo le prime cure sul posto, ha deciso per la ragazza il trasferimento in un ospedale di Roma. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui la frusinate è stata trasportata al policlinico "Umberto I" della capitale. Diverse le ferite che ha riportato a seguito dell'incidente. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.