La lunga pausa dell'emergenza Covid è archiviata e il simpatico robottino "Nao" del liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" è tornato in funzione.

«Dopo una serie di performance durante le giornate di orientamento coordinate dalle professoresse Cristina Catallo e Mariagrazia Abate - spiega il dirigente scolastico Nazario Malandrino - stiamo progettando il suo impiego in aula Stem e nelle iniziative Pnrr, ma soprattutto nella laboratorialità di informatica a cui sta dedicando tanto impegno il professor Giovanni Sangermano. Ogni movimento di "Nao" coinvolge tanti motori e sensori; ce ne avvarremo anche per la formazione dei docenti coinvolti sul coding, sulla robotica umanoide e sulla metodologia challenge-based learning».

Il preside ricorda: «Da qualche anno nel nostro liceo si consegue, con la professoressa Paola Rea, il patentino di robotica attraverso un corso intenso e ricco di soddisfazione e quest'anno, con i fondi del decreto ministeriale 65/23, useremo "Nao" anche per realizzare percorsi didattici rivolti a gruppi di studenti coinvolti in attività di coding applicate alla robotica umanoide, come esperienza di apprendimento basata sulla libera sperimentazione e sulla scoperta. Le esperienze saranno caratterizzate da attività challenge-based learning per sostenere la motivazione all'apprendimento e la trasversalità del curricolo».

Infine l'annuncio: «A breve proveremo a utilizzare "Nao" anche per raccontare aspetti salienti del nostro territorio, il patrimonio artistico, le tradizioni e la cultura locale, sperimentarne l'uso ai fini inclusivi per gli alunni con Bes e, perché no, anche per promuovere la gender equality.